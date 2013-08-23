薄熙来长子旁听庭审后发声明

路透济南8月23日 - 《纽约时报》称，薄熙来长子李望知发声明感谢中国当局允许其父在庭审中“讲出真心话”，并称薄熙来在经历500天的调查后仍坚持自己的想法。

薄熙来案周四在山东省济南市中级人民法院公开开庭审理，薄熙来在庭审中否认收受2,000余万元贿赂，并称他在中纪委对他审查期间曾违心地承认过受贿。

李望知周四在《纽约时报》发表声明，称为其父薄熙来感到难过，但也为其父的坚强感到骄傲。

李望知周四旁听了薄熙来案的庭审。据《纽约时报》称，这是李望知数年来头一次见到父亲。

李望知在声明中称：“感谢党中央、感谢法庭给予了被告人比他预期更多的辩护权和自由，使得我父亲可以讲出真心话。”

薄熙来被控受贿、贪污和滥用职权，但他在周四庭审中措辞坚定地否认收受贿赂，出乎外界意料。

李望知称：“在经历了涉及超过300人、历时500天的全球范围调查后，他经受了巨大的考验，但仍坚持自己的想法。真金不怕火炼。”

李望知表示，希望法律能够“给人民一个交代，给历史一个交代，也给他的儿子一个交代”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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