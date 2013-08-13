尼尔·伍德家人向谷开来索偿最多820万美元（更新版）

（新增索偿金额等内容）

路透北京8月12日（记者 白宾/林洸耀）- 熟悉情况的律师李小林（音）周一称，英国商人尼尔·伍德的家人正在向伍德谋杀案主犯谷开来索要最多820万美元的赔偿。

去年，谷开来因故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。

按照惯例，谋杀犯应向遇害者家人支付法庭裁定的赔偿金。

一位接近伍德家人的消息人士称，伍德遗孀王露露一直在要求谷开来向自己和两个年幼的孩子进行赔偿。据信王露露及其两个孩子仍生活在北京。

李小林称，伍德的家人寻求3,000万元到5000万元（约合817万美元）的赔偿。李小林曾是谷开来家族的律师。

他对路透称，索赔谈判是从去年开始的，但据他所知仍未达成协议。他还称，谷开来本人没有钱。

他并表示，伍德家人没有向薄熙来索要赔偿，因为谷开来案的判决中并没有提及薄熙来。

英国驻中国大使馆称，他们已向中国政府转达了伍德家人对赔偿事宜没有进展的关注。

“（谷开来案）审判以来，我们几次通过中国外交部向中国当局转达伍德家人的关注，最近两次提出此事是在今年7月，”该大使馆一位发言人说道，但没有透露详情。

伍德的母亲安·伍德（Ann Heywood）在《华尔街日报》发表声明称，寻求赔偿事宜一直没有进展。

中国外交部对置评请求未作回复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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