薄瓜瓜发声明 称希望薄熙来有机会为自己辩护

路透北京8月20日 - 《纽约时报》周二报道称，薄熙来之子薄瓜瓜呼吁中国当局允许薄熙来有机会为自己辩护。

薄瓜瓜在给《纽约时报》的声明中称，他在过去18个月中无法与其父母取得联系，称“只能推测他们被秘密拘押的情况以及他们各自所处的孤独逆境”。

薄熙来周四将在济南市中级人民法院受审，他被控贪污、受贿和滥用职权。

薄瓜瓜在声明中表示：“我希望，在我父亲即将面临的庭审中，他能有机会回应对他的批评，并能不受拘束地为自己辩护。”

“而如果要用我父亲的默认或我母亲的进一步合作来换取我的安乐，那么这种判决就没有任何道德分量。”

尽管薄瓜瓜的朋友和熟人称他希望能更有力地挑战对其父母的负面评价，他本人在公开场合很少表态，因为担心会让事情变得更糟。

薄瓜瓜称，谷开来的健康状况在2006年突然恶化后，她克服了常人难以想象的痛苦。

“我母亲现在无法发声、很无助，没法对那些肆意攻击她声誉的机会主义者作出回应。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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