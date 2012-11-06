薄熙来案何时开庭仍未知--律师

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京11月5日电(记者 Sui-Lee Wee)--原重庆市委书记薄熙来的两名律师周一称，他们不清楚薄熙来案将何时开庭。
薄熙来在中国这场二十年中最重大的政治丑闻中落马。他的妻子谷开来以及重庆市前副市长兼公安局局长王立军，均因源自英国商人尼尔·伍德被杀一案而曝出的丑闻入狱。
薄熙来被控在谷开来故意杀人案件中滥用职权。中国检察机关上月正式开始对薄熙来立案侦查，但尚未宣布指控罪名。
薄熙来家人为他聘请的辩护律师李肖霖和沈志耕对路透表示，当局宣布立案侦查已近两周，但他们尚未获准见薄熙来或代表他。
当被问及他是否见到薄熙来时，沈志耕对路透表示：“当然没有。确认都没有确认（能否为薄熙来代理诉讼），怎麽见呢？”
沈志耕表示，虽然不知道开庭的确切日期，但应该是在十八大换届选举之後。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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