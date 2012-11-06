薄熙来案何时开庭仍未知--律师

路透北京11月5日电(记者 Sui-Lee Wee)--原重庆市委书记薄熙来的两名律师周一称，他们不清楚薄熙来案将何时开庭。

薄熙来在中国这场二十年中最重大的政治丑闻中落马。他的妻子谷开来以及重庆市前副市长兼公安局局长王立军，均因源自英国商人尼尔·伍德被杀一案而曝出的丑闻入狱。

薄熙来被控在谷开来故意杀人案件中滥用职权。中国检察机关上月正式开始对薄熙来立案侦查，但尚未宣布指控罪名。

薄熙来家人为他聘请的辩护律师李肖霖和沈志耕对路透表示，当局宣布立案侦查已近两周，但他们尚未获准见薄熙来或代表他。

当被问及他是否见到薄熙来时，沈志耕对路透表示：“当然没有。确认都没有确认（能否为薄熙来代理诉讼），怎麽见呢？”

沈志耕表示，虽然不知道开庭的确切日期，但应该是在十八大换届选举之後。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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