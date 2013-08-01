消息人士称薄熙来同意认罪 但可能仅部分认罪

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京7月31日（记者 林洸耀/白宾） - 三位消息人士称，薄熙来已同意在庭审中认罪，以争取宽大判决。薄熙来案可能在数周内开审。
薄熙来被指控犯有受贿、贪污、滥用职权罪，但目前尚不清楚他是对这些指控悉数认罪，还是只对部分指控认罪。
薄熙来案是中国1976年“四人帮”垮台以来中国最大的政治丑闻。
中国国家主席习近平应希望薄熙来案顺利结案，以便致力推进重大经济改革。
路透今年2月曾报道称，薄熙来拒绝配合当局调查，曾两度绝食并拒绝剃须，以示对其认为遭受不公平待遇的抗议。
“薄熙来起初拒绝认罪，坚持要为自己辩护，”一位与领导层有关系且直接了解此事的消息人士称。因此案的政治敏感性，该消息人士要求匿名。
“但他后来改变主意，配合调查，并将在（庭审时）认罪，希望能够获得相对宽大的判决，”该消息人士对路透说。
但薄熙来实际庭审时是否仍决定认罪，还需拭目以待。
另外的消息人士则暗示，薄熙来可能不会承认犯有滥用职权罪。
一位接近薄熙来家族的消息人士称，薄熙来会认罪，但不应为其直系亲属所犯的罪行而承担责任。该消息人士也要求匿名，且不愿透露更多详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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