版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:35 BJT

《大公报》称薄熙来案周一贵阳开审

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月25日 - 香港《大公报》周五报导称，薄熙来案将于下周开审。

《大公报》网站援引“北京方面消息灵通人士”的说法称，薄熙来案将于1月28日（周一）在贵阳开审，将连审三天。

薄熙来的辩护律师之一李贵方在记者电话采访中拒绝就此消息置评。贵阳一名法院工作人员称，他未听到关于此案的任何消息。

“此案甚至还未提起公诉，”他称。

一名直接了解此案的消息人士对路透表示，他并未听说此案下周开审。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐