消息人士称薄熙来同意认罪，但可能仅部分认罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月31日 - 三位消息人士称，薄熙来已同意在庭审中认罪，以争取宽大判决。薄熙来案可能在数周内开审。

薄熙来被指控犯有受贿、贪污、滥用职权罪，但目前尚不清楚他是对这些指控悉数认罪，还是只对部分指控认罪。

薄熙来案是中国1976年“四人帮”垮台以来中国最大的政治丑闻。

中国国家主席习近平应希望薄熙来案顺利结案，以便致力推进重大经济改革。

路透今年2月曾报道称，薄熙来拒绝配合当局调查，曾两度绝食并拒绝剃须，以示对其认为遭受不公平待遇的抗议。

“薄熙来起初拒绝认罪，坚持要为自己辩护，”一位与领导层有关系且直接了解此事的消息人士称。因此案的政治敏感性，该消息人士要求匿名。

“但他后来改变主意，配合调查，并将在（庭审时）认罪，希望能够获得相对宽大的判决，”该消息人士对路透说。

但薄熙来实际庭审时是否仍决定认罪，还需拭目以待。

另外的消息人士则暗示，薄熙来可能不会承认犯有滥用职权罪。

一位接近薄熙来家族的消息人士称，薄熙来会认罪，但不应为其直系亲属所犯的罪行而承担责任。该消息人士也要求匿名，且不愿透露更多详情。（完）