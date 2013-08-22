版本:
中国
时事要闻 | 2013年 8月 22日 星期四 11:52 BJT

济南中院微博发布薄熙来庭审照片

路透济南8月22日 - 薄熙来案周四在济南市中级人民法院开庭审理，济南中院微博发布了薄熙来庭审照片，这是薄熙来17个月以来首次露面。

庭审首张照片显示，薄熙来站在被告席，未蓄须，双手交叉放在身前，没戴手铐，两旁站着两名警察。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐