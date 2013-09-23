新闻人物：从“打黑书记”到阶下囚 薄熙来被判无期

9月22日在济南拍到的人们在观看屏幕显示的薄熙来接受审判微博的图片。 REUTERS/Aly Song

路透北京9月22日(记者 白宾） - 薄熙来去年3月出席两会时，他的命运或许已经注定。

在往年的人大会议上，薄熙来总是在摄像机和闪光灯的簇拥下笑容满面、优雅自如地走进会场。但在2012年3月的人大会上，他一反常态地表现克制。

面对外媒记者关于王立军事件的反复提问，薄熙来未予明确回应，而官方媒体和人大代表则似乎与之保持距离。

原重庆市副市长王立军去年2月进入并滞留美国驻成都总领事馆。薄熙来在谈到王立军事件时说，事先没有料到，非常突然。

而他自身命运急转直下的消息，也来得同样突然。

就在薄熙来去年3月9日出席重庆代表团开放日活动后几天，新华社报道称薄熙来被免职。

本周日，山东省济南市中级人民法院认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。不过薄熙来可能会上诉。

英国商人尼尔·伍德被杀案揭出的政治丑闻，使得薄熙来的妻子谷开来和王立军去年入狱，谷开来因故意杀人罪被判死缓，王立军则因徇私枉法、叛逃、滥用职权和受贿等罪被判15年刑期。

审讯记录显示，王立军包庇谷开来杀人一事，掩盖证据。但他后来在2012年1月底向薄熙来汇报谷开来杀害尼尔·伍德一事。

王立军的证词称：“薄熙来大骂，很不雅......他突然打过来一拳，打得我的左耳。”

薄熙来去年被免职后，从公众视线中消失，再次出现就是上个月为期五天的济南庭审。他在庭审中为自己辩护，并指责谷开来和王立军。

据庭审记录，薄熙来提到王立军时表示：“此人（王立军）品质极其恶劣，一是当场造谣，二是把水搅浑。”薄熙来在提到谷开来时，称她“疯了，经常说假话”。

薄熙来昔日在重庆打击有组织犯罪和腐败，并推动经济发展，赢得了全国的关注，但与政界同僚的关系则偏于疏离。

重庆的“打黑行动”使数以千计的人落网，迎合了民众对于腐败和官商勾结的怨气。

薄熙来在去年3月9日的新闻发布会上表示，“打黑除恶”是为了让全市人民共享太平，为了重庆能有一个清明的发展环境。

薄熙来曾任商务部部长，也曾担任大连市市长，在担任大连市市长期间积极支持外商投资。他直率和特立独行的风格令外籍人士耳目一新，但不受同僚欢迎。分析人士称，最高层领导中没人公开赞扬过薄熙来或他的“打黑”行动。

薄熙来是中共元老薄一波之子，他的妻子谷开来是一名律师，儿子薄瓜瓜曾就读于英国哈罗公学，此后就读英国牛津大学和美国哈佛大学。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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