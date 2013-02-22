薄熙来拒绝配合调查--消息人士

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透北京2月21日（记者 林洸耀/白宾） - 熟悉内情的消息人士称，前中共高官薄熙来拒绝配合当局对其调查工作，曾绝食抗议，并一度入院治疗。
薄熙来被立案调查已近一年，中国政府尚未公布薄熙来具体何时将接受庭审，亦未宣布对他的正式控罪。
去年，继前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都领事馆，以及薄熙来的妻子薄谷开来被控谋杀英国商人尼尔·伍德后，薄熙来被免去重庆市委书记等职务。而此前外界曾普遍预期薄熙来可能进入中共领导核心。
薄谷开来和王立军均已被定罪并判刑。
对薄熙来的刑事指控尚未公布，但新华社发表的当局对薄熙来初步调查结果称，他在王立军事件和薄谷开来故意杀人案件中滥用职权，犯有严重错误、负有重大责任；利用职权为他人谋利，直接和通过家人收受他人巨额贿赂。
与薄熙来家族有联系的两位独立消息人士称，因薄熙来健康状况不佳，对他的审判可能延后到3月召开的“两会”之后。
“他曾两次绝食抗议，并被强迫进食，”一名要求匿名的消息人士称。但不清楚薄熙来的绝食抗议持续了多久。
“他没有遭受折磨，但病倒了，被送往北京一家医院治疗，”这名消息人士称，但拒绝提供薄熙来身体状况和身处何处的详情。
另一名消息人士证实，薄熙来曾进行绝食抗议，并称其拒绝剃须，以示对其认为所遭受不公平待遇的抗议。
路透记者无法联系到薄熙来的家人。中国政府方面和薄熙来的律师李贵方也都拒绝置评。路透无法联系到薄熙来的另一位律师王兆峰。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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