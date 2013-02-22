薄熙来拒绝配合调查--消息人士

路透北京2月21日（记者 林洸耀/白宾） - 熟悉内情的消息人士称，前中共高官薄熙来拒绝配合当局对其调查工作，曾绝食抗议，并一度入院治疗。

薄熙来被立案调查已近一年，中国政府尚未公布薄熙来具体何时将接受庭审，亦未宣布对他的正式控罪。

去年，继前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都领事馆，以及薄熙来的妻子薄谷开来被控谋杀英国商人尼尔·伍德后，薄熙来被免去重庆市委书记等职务。而此前外界曾普遍预期薄熙来可能进入中共领导核心。

薄谷开来和王立军均已被定罪并判刑。

对薄熙来的刑事指控尚未公布，但新华社发表的当局对薄熙来初步调查结果称，他在王立军事件和薄谷开来故意杀人案件中滥用职权，犯有严重错误、负有重大责任；利用职权为他人谋利，直接和通过家人收受他人巨额贿赂。

与薄熙来家族有联系的两位独立消息人士称，因薄熙来健康状况不佳，对他的审判可能延后到3月召开的“两会”之后。

“他曾两次绝食抗议，并被强迫进食，”一名要求匿名的消息人士称。但不清楚薄熙来的绝食抗议持续了多久。

“他没有遭受折磨，但病倒了，被送往北京一家医院治疗，”这名消息人士称，但拒绝提供薄熙来身体状况和身处何处的详情。

另一名消息人士证实，薄熙来曾进行绝食抗议，并称其拒绝剃须，以示对其认为所遭受不公平待遇的抗议。

路透记者无法联系到薄熙来的家人。中国政府方面和薄熙来的律师李贵方也都拒绝置评。路透无法联系到薄熙来的另一位律师王兆峰。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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