（修正）谷开来若出庭指证薄熙来 只为保护薄瓜瓜--消息人士

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路透北京8月19日(记者 林洸耀/白宾) - 两名熟悉情况的消息人士对路透表示，只有达成可以保护薄瓜瓜的协议，谷开来才会同意在薄熙来案审理时出庭指证。

薄熙来被控受贿、贪污、滥用职权一案将于8月22日在山东济南市中级人民法院开庭审理。

接近中国高层的消息人士曾表示，国家主席习近平正积极推进重大经济改革，他希望在9月或10月举行的十八届三中全会前了结薄案，以便届时获得党内全力支持。

消息人士称，若能达成协议，能让薄熙来迅速定罪并入狱，但免除死刑并避免其子受牵连，可能对各方都有利。

薄熙来的妻子谷开来和原重庆市公安局局长王立军均因源自英国商人尼尔·伍德被杀案的丑闻入狱。

薄熙来去年3月被免职，此后未出现在公共场合。他们的儿子薄瓜瓜仍在美国，即将就读哥伦比亚大学法学院。

据媒体报道，谷开来可能作为控方证人出庭，或已提供了不利于薄熙来的证据。

熟悉情况的一名消息人士称，要让谷开来同意指证她的丈夫，唯一的可能就是确保薄瓜瓜得到保护。

这位要求匿名的消息人士称：“谷开来很爱薄熙来，要让她提供不利于薄熙来的证据，唯一的可能就是已经达成了某种能保护他们儿子的协议。”但这名消息人士未作进一步详述。

另一名消息人士称，如果检方没有足够的证据，是不会起诉薄熙来的。

这名消息人士称，就算谷开来不出庭作证，薄案审理照样能进行。薄熙来和谷开来有个共同的目标，那就是保护儿子不受牵连。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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