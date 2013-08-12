尼尔·伍德家人敦促谷开来提供赔偿

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京8月12日 - 接近英国商人尼尔·伍德遗孀的消息人士称，伍德的家人正在向身陷囹圄的谋杀案主犯谷开来索要赔偿。
去年，谷开来因故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。
按照惯例，谋杀犯应向遇害者家人支付法庭裁定的赔偿金。消息人士称，伍德的遗孀王露露一直在要求谷开来向自己和两个年幼的孩子进行赔偿。据信王露露及其两个孩子仍生活在北京。
英国驻北京大使馆称，已经向中国政府转达了伍德家人对赔偿缺乏进展的关切。
“我们在案件宣判后已经多次通过中国外交部让中国政府了解到伍德家人的关切，最近在7月又转达了两次，”英国大使馆一发言人表示，但未作详细说明。
伍德的母亲安·伍德（Ann Heywood）在发给华尔街日报的声明中称，寻求赔偿的努力未获任何进展。
该报称，安敦促中国表现出“果断和同情”，以缓解伍德之死对其家人，尤其是两个孩子的影响。
中国外交部对置评请求未作回复。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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