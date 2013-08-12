尼尔·伍德家人敦促谷开来提供赔偿

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月12日 - 接近英国商人尼尔·伍德遗孀的消息人士称，伍德的家人正在向身陷囹圄的谋杀案主犯谷开来索要赔偿。
去年，谷开来因故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。
按照惯例，谋杀犯应向遇害者家人支付法庭裁定的赔偿金。消息人士称，伍德的遗孀王露露一直在要求谷开来向自己和两个年幼的孩子进行赔偿。据信王露露及其两个孩子仍生活在北京。
英国驻北京大使馆称，已经向中国政府转达了伍德家人对赔偿缺乏进展的关切。
“我们在案件宣判后已经多次通过中国外交部让中国政府了解到伍德家人的关切，最近在7月又转达了两次，”英国大使馆一发言人表示，但未作详细说明。
伍德的母亲安·伍德（Ann Heywood）在发给华尔街日报的声明中称，寻求赔偿的努力未获任何进展。
该报称，安敦促中国表现出“果断和同情”，以缓解伍德之死对其家人，尤其是两个孩子的影响。
中国外交部对置评请求未作回复。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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