中国法庭将就讥讽薄熙来的博主是否应获赔作出裁决

路透北京1月30日(记者 Michael Martina) - 中国一法庭周四将就一名因在网上写诗讥讽薄熙来而获刑的男子是否应获赔偿作出裁决，但专家称，即便赔偿，这笔赔偿金也不会很多。

这位名叫方洪的博主是原重庆林业局官员。他因在网上撰写打油诗讽刺薄熙来而在2011年被判劳教一年。

方洪提出36.7万元的精神损失费赔偿要求。

方洪本周在接受电话采访时表示，尽管中国并没有这样的先例，但如果想要依法治国，或许只能用钱提供赔偿。

对他的劳改判决去年被撤销，就在薄熙来被免职数月之后。

方洪表示，他对法庭判决给予他全部赔偿金并不抱什么希望，但他希望根据相关法规多少能获得一些补偿金。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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