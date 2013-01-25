《大公报》称薄熙来案周一贵阳开审

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京1月25日 - 香港《大公报》周五报道称，薄熙来案将于下周开审。
《大公报》网站援引“北京方面消息灵通人士”的说法称，薄熙来案将于1月28日（周一）在贵阳开审，将连审三天。
薄熙来的辩护律师之一李贵方在记者电话采访中拒绝就此消息置评。贵阳一名法院工作人员称，他未听到关于此案的任何消息。
“此案甚至还未提起公诉，”他称。
一名直接了解此案的消息人士对路透表示，他并未听说此案下周开审。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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