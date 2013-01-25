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时事要闻 | 2013年 1月 25日 星期五 14:41 BJT

《大公报》称薄熙来案周一贵阳开审

路透北京1月25日 - 香港《大公报》周五报道称，薄熙来案将于下周开审。

《大公报》网站援引“北京方面消息灵通人士”的说法称，薄熙来案将于1月28日（周一）在贵阳开审，将连审三天。

薄熙来的辩护律师之一李贵方在记者电话采访中拒绝就此消息置评。贵阳一名法院工作人员称，他未听到关于此案的任何消息。

“此案甚至还未提起公诉，”他称。

一名直接了解此案的消息人士对路透表示，他并未听说此案下周开审。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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