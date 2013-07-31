消息人士称薄瓜瓜将入读哥伦比亚大学法学院

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透7月30日（记者 Tim McLaughlin） - 熟悉情况的两位消息人士称，薄熙来之子薄瓜瓜正在为入读哥伦比亚大学法学院做准备，不打算为薄熙来案审理而回国。
薄熙来涉嫌受贿、贪污和滥用职权一案已于上周被提起公诉，可能近期将在山东济南受审。
据两名熟悉情况的消息人士称，今年25岁的薄瓜瓜已在哥伦比亚大学法学院注册，下个月入学。他们称，薄熙来案审理时，薄瓜瓜不会参加。
哥伦比亚大学的信息显示薄瓜瓜即将成为该校法学院学生，但法学院拒绝对此事置评。薄瓜瓜也没有回复路透寻求置评的电子邮件。
薄瓜瓜2012年5月从哈佛大学毕业，获得公共政策学硕士学位，此后保持低调。他在波士顿有自己的人际圈，4月15日波士顿马拉松爆炸案发生时，薄瓜瓜就在附近。
薄瓜瓜当时距离爆炸案现场仅几个街区，他没有受伤，当时他正等待朋友跑完比赛。他当时带着两只小狗，并对路透记者称与父母已有一年多没联系了。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。