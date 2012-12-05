中共中央政治局出台八项规定要求改进工作作风

路透北京12月4日电---中共中央总书记习近平周二主持召开中央政治局会议，会议一致同意关於改进工作作风、密切联系群众的八项规定。

规定要求，领导干部到基层要轻车简从、减少陪同、简化接待，不张贴悬挂标语横幅，不安排群众迎送，不铺设迎宾地毯，不摆放花草，不安排宴请。

规定还要求精简会议活动，提高会议实效，开短会、讲短话，力戒空话、套话。

会议强调，领导干部特别是高级干部作风如何，对党风政风乃至整个社会风气具有重要影响。抓作风建设，首先要从中央政治局做起，要求别人做到的自己先要做到，要求别人不做的自己坚决不做。

八项规定还要求精简文件简报，切实改进文风，没有实质内容、可发可不发的文件、简报一律不发。

习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时曾讲话称，如果腐败问题越演越烈，中国或将面临社会动荡和政权垮台的风险。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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