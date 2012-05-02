消息人士称重庆寻求处置问题资产

路透重庆/香港5月2日电（记者 James Pomfret/Alex Frew McMillan）---一名消息人士称，重庆市已与香港投资方进行接触，希望出售问题地产，增强财政状况。

中共中央3月15日宣布薄熙来不再担任重庆市委书记，4月时薄熙来因涉嫌严重违纪被立案调查，其妻子则因涉嫌杀害英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood），被移送司法机关。

重庆公共债务状况难以准确判断，最新可参考的2010年数据表明，重庆12大投资平台累计负债3,630亿元人民币。

分析人士称，再加上国有企业和开发商负债，及重庆各区县融资平台负债，重庆整体债务水平或许还要高得多。

一名消息人士称：“他们迫切需要新的资金。”

这名消息人士称，重庆官员与李嘉诚的长江实业(0001.HK)、和记黄埔以及瑞安房地产(0272.HK)谨慎接触，试探它们是否有意收购重庆的问题地产项目。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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