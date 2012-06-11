谷开来聘资深贪腐案律师辩护--消息

路透北京6月10日电（记者 Chris Buckley）---两名消息人士称，谷开来的家人已聘请资深律师沈志耕担任她的辩护律师，沈志耕在官员贪腐案辩护方面经验丰富。谷开来因涉嫌杀害英国商人伍德被移交司法机关。

消息人士称，谷开来的家人聘请北京市纵横律师事务所合伙人沈志耕为其辩护，该律所客户曾包括一名因被控受贿而服刑的前公安部副部长。

两名消息人士均要求匿名。

路透周日致电沈志耕，对於是否将为谷开来案辩护，他本人既未承认也未否认。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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