谷开来聘资深贪腐案律师辩护--消息

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京6月10日电（记者 Chris Buckley）---两名消息人士称，谷开来的家人已聘请资深律师沈志耕担任她的辩护律师，沈志耕在官员贪腐案辩护方面经验丰富。谷开来因涉嫌杀害英国商人伍德被移交司法机关。
消息人士称，谷开来的家人聘请北京市纵横律师事务所合伙人沈志耕为其辩护，该律所客户曾包括一名因被控受贿而服刑的前公安部副部长。
两名消息人士均要求匿名。
路透周日致电沈志耕，对於是否将为谷开来案辩护，他本人既未承认也未否认。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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