中国官媒呼吁警惕“地下”公款吃喝

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京5月1日 - 中国官方媒体《人民日报》周三头版发表评论称，有的地方公款吃喝由“地上”转向“地下”，这种遮人耳目做法是典型的有令不行。
中国新一届领导层强调反腐倡廉，国家主席习近平曾指出，腐败问题可能威胁共产党的生存。
《人民日报》文章称：“中央‘八项规定’实施以来，浮华奢侈之风虽被狠刹，但也不断曝出‘农家乐里洗桑拿’、‘矿泉水瓶装茅台’、‘红塔山盒里藏熊猫’之类的新闻，这种遮人耳目做法，是典型的有令不行、有禁不止。”
“有的地方公款吃喝，不再青睐扎眼的高档酒店，而是转移到私人会所、商务会馆，甚至是机关食堂，被群众称为‘低调的奢华’。”
文章指出，“低调的奢华”新问题也说明，反浪费、行节约必须扎牢监督篱笆，锻造制度铁笼，用长效机制久久为功，才能将短期“不敢”变为根本“不能”。（完）
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