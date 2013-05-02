中国官媒呼吁警惕“地下”公款吃喝

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月1日 - 中国官方媒体《人民日报》周三头版发表评论称，有的地方公款吃喝由“地上”转向“地下”，这种遮人耳目做法是典型的有令不行。

中国新一届领导层强调反腐倡廉，国家主席习近平曾指出，腐败问题可能威胁共产党的生存。

《人民日报》文章称：“中央‘八项规定’实施以来，浮华奢侈之风虽被狠刹，但也不断曝出‘农家乐里洗桑拿’、‘矿泉水瓶装茅台’、‘红塔山盒里藏熊猫’之类的新闻，这种遮人耳目做法，是典型的有令不行、有禁不止。”

“有的地方公款吃喝，不再青睐扎眼的高档酒店，而是转移到私人会所、商务会馆，甚至是机关食堂，被群众称为‘低调的奢华’。”