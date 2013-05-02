中国官媒呼吁警惕“地下”公款吃喝

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月1日 - 中国官方媒体《人民日报》周三头版发表评论称，有的地方公款吃喝由“地上”转向“地下”，这种遮人耳目做法是典型的有令不行。
中国新一届领导层强调反腐倡廉，国家主席习近平曾指出，腐败问题可能威胁共产党的生存。
《人民日报》文章称：“中央‘八项规定’实施以来，浮华奢侈之风虽被狠刹，但也不断曝出‘农家乐里洗桑拿’、‘矿泉水瓶装茅台’、‘红塔山盒里藏熊猫’之类的新闻，这种遮人耳目做法，是典型的有令不行、有禁不止。”
“有的地方公款吃喝，不再青睐扎眼的高档酒店，而是转移到私人会所、商务会馆，甚至是机关食堂，被群众称为‘低调的奢华’。”
文章指出，“低调的奢华”新问题也说明，反浪费、行节约必须扎牢监督篱笆，锻造制度铁笼，用长效机制久久为功，才能将短期“不敢”变为根本“不能”。（完）
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。