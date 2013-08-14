中国制止豪华铺张办晚会

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透北京8月13日 - 新华社周二报道，中国要求制止豪华铺张、提倡节俭办晚会，这是中国国家主席习近平反腐的最新动作。
报道援引政府通知称，严格控制党政机关举办文艺晚会。
报道指出，文艺晚会存在奢华浪费等不良现象，损害党和政府形象，群众意见很大。
报道称，对违反通知规定的，要严肃查处。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。