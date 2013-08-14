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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 12:23 BJT

中国制止豪华铺张办晚会

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月13日 - 新华社周二报道，中国要求制止豪华铺张、提倡节俭办晚会，这是中国国家主席习近平反腐的最新动作。

报道援引政府通知称，严格控制党政机关举办文艺晚会。

报道指出，文艺晚会存在奢华浪费等不良现象，损害党和政府形象，群众意见很大。

报道称，对违反通知规定的，要严肃查处。（完）
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