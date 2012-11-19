习近平对党内谈廉政：物必先腐 而後虫生

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京11月19日电---中国官方媒体周一援引习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话称，如果腐败问题越演越烈，中国共产党或将面临社会动荡和政权垮台的风险。
习近平表示，“物必先腐，而後虫生。”
官方报纸援引习近平的说法称：“近年来，一些国家因长期积累的矛盾导致民怨载道、社会动荡、政权垮台，其中贪污腐败就是一个很重要的原因。”
“大量事实告诉我们，腐败问题越演越烈，最终必然会亡党亡国！我们要警醒啊！”
“近年来我们党内发生的严重违纪违法案件，性质非常恶劣，政治影响极坏，令人触目惊心。”
习近平表示，各级领导干部特别是高级干部不能以权谋私，也不应凌驾于法律之上。
他表示：各级官员“必须加强对亲属和身边工作人员的教育和约束。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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