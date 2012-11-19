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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 15:07 BJT

习近平对党内谈廉政：物必先腐 而後虫生

习近平在十八届中央政治局第一次集体学习时谈廉政问题表示，“物必先腐，而後虫生。”官方报纸援引习近平说法称：“近年来一些国家因长期积累的矛盾导致民怨载道、社会动荡、政权垮台，其中贪污腐败就是一个很重要原因。大量事实告诉我们，腐败问题越演越烈，最终必然会亡党亡国！我们要警醒啊！”路透

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