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时事要闻 | 2013年 11月 4日 星期一 16:56 BJT

中国中央纪委派出第二轮巡视组

路透北京11月4日 -中国中央纪委周日在官网发布声明称，中央巡视组第二轮巡视工作正式启动，中央10个巡视组近日已陆续进驻被巡视单位。

声明称，中央巡视组今年第二轮巡视共分10个组，分别对山西、吉林、安徽、湖南、广东、云南、新华社、国土资源部、商务部、三峡集团开展巡视。

5月至9月期间的第一轮巡视针对5个省区和5个单位，包括贵州、江西、内蒙古等省份，以及中国储备粮管理总公司、中国出版集团等国有企业。

中共尚未发布第一轮巡视的结果。不过中央纪委监察部网站发布了一系列低层官员被调查的消息。（完）编译：李富强 发稿：王琛

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