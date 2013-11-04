中国中央纪委派出第二轮巡视组

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透北京11月4日 -中国中央纪委周日在官网发布声明称，中央巡视组第二轮巡视工作正式启动，中央10个巡视组近日已陆续进驻被巡视单位。
声明称，中央巡视组今年第二轮巡视共分10个组，分别对山西、吉林、安徽、湖南、广东、云南、新华社、国土资源部、商务部、三峡集团开展巡视。
5月至9月期间的第一轮巡视针对5个省区和5个单位，包括贵州、江西、内蒙古等省份，以及中国储备粮管理总公司、中国出版集团等国有企业。
中共尚未发布第一轮巡视的结果。不过中央纪委监察部网站发布了一系列低层官员被调查的消息。（完）编译：李富强 发稿：王琛
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