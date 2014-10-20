中国酝酿法制改革 企业高管拭目以待

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月19日(记者 白宾/黄瑞黎) - 中国料将推行关键的法制改革，试图限制地方官员对案件审理的影响。企业高管对此密切关注，他们希望这次改革能让中国的法制更为公正。

中国共产党十八届四中全会定于10月20-23日召开，本次会议的主要议题是研究全面推进依法治国重大问题。中国经济的放缓也增加了出现更多商业纷争的可能。

中国经济界，特别是中国的私人和外资企业，长期以来一直对于司法审讯的不公平颇有怨言，因为中国的法官通常听命于地方政府和党政机关，而这些机构和部门常常有自己的利益需要保护。

中国媒体近期报道了多个地方企业在纷争出现时彼此诉讼的新闻，相关方面分别在各自所在省份的法院提起诉讼，随后不可避免地出现有利于本地企业的判决。

今年4月，全球领先的微机电产品供应商Knowles Corp 称，该公司与歌尔声学公司的专利诉讼案在山东潍坊市中级人民法院开庭审理时，Knowles的代理律师被禁止进入法院。

官方媒体指出，中共十八届四中全会的主要目的在于削弱地方政府对法院的影响力，让法官更专业，不要沦为党政机关的工具。

一位要求匿名的消息人士对路透表示，此次改革将涉及司法体制改革，以防止地方官员干预司法判决。

虽然中共试图限制地方官员对司法的影响，但并无迹象显示中国将成立一个独立的司法体系，对于某些敏感案件，诸如高层官员的贪腐或知名的政治异见者，中共还将拥有主导权。

尽管中国司法改革的目的也在于消除社会动荡的部分根源，让人们感受到一种司法体制的公正，但进行司法改革还有很强的经济原因。

中国政法大学教授李曙光在《人民日报》发文称，经济增长背后的真正力量是法律。

李曙光写道：“保护产权和保护合约，是经济发展，经济增长的前提。”

“更重要的是，随着未来经济社会良性发展，法治将在中国市场经济中扮演更重要的角色。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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