新华社称今年中国两会将掀新会风

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透北京1月30日 - 中国官方媒体新华社周三称，今年两会将掀新会风，将不再摆放鲜花，不搞宴会，不发纪念品，更重要的是代表们将不再做空洞无物的冗长发言。
中共中央总书记习近平最近作出重要批示，要求反对铺张浪费，努力厉行节约，以寻求缓和公众对腐败的愤怒情绪，并恢复公众对中国共产党的信心。
新华援引政府声明称，鼓励代表直奔主题，不说空话套话。
报道并称，在代表们的宾馆房间将不摆放鲜花，机场或火车站也将不搞欢迎仪式。
报道还表示，所有代表将吃自助餐，并不上昂贵的高档菜和白酒，同时将不安排文艺演出，不发放礼品和纪念品。
新华称，不受欢迎的交通管制将控制在最小范围之内。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。