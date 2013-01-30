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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 14:55 BJT

新华社称今年中国两会将掀新会风

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月30日 - 中国官方媒体新华社周三称，今年两会将掀新会风，将不再摆放鲜花，不搞宴会，不发纪念品，更重要的是代表们将不再做空洞无物的冗长发言。

中共中央总书记习近平最近作出重要批示，要求反对铺张浪费，努力厉行节约，以寻求缓和公众对腐败的愤怒情绪，并恢复公众对中国共产党的信心。

新华援引政府声明称，鼓励代表直奔主题，不说空话套话。

报道并称，在代表们的宾馆房间将不摆放鲜花，机场或火车站也将不搞欢迎仪式。

报道还表示，所有代表将吃自助餐，并不上昂贵的高档菜和白酒，同时将不安排文艺演出，不发放礼品和纪念品。

新华称，不受欢迎的交通管制将控制在最小范围之内。(完)

编译：程芳 发稿：王凤昌
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