《热点聚焦》习近平手握最高权力仍难展宏图，政策走向耐人寻味

(本文由路透中文网编译提供)

记者/林洸耀/白宾

路透北京11月7日 - 中国高层消息人士表示，国家主席习近平试图废除劳教制度的努力受阻，表明他在成为最高领导人一年后还未完全巩固权力。

多位消息人士表示，习近平强烈反对滥用劳教制度随意羁押，但迄今仍未能废除劳教制度，显示他的权力没有看上去那么强大。习近平的父亲习仲勋被撤销副总理职务后，在文革期间曾没判刑即被关了七年。

自上世纪90年代就熟识习近平的一位消息人士告诉路透：“习近平讨厌通过劳动进行再教育的方式”。另外两位消息人士表示，习近平已经批准了主管政法工作的孟建柱提出的废除劳教制度的计划，但遭到党内保守派的阻挠。

还有几个例子也反映出习近平无法完全按自己的意志行事。党内和政府至少六位消息人士表示，尽管习近平位居国家主席、中共中央总书记和中央军委主席三大最高职务，他手中的权力并没有看起来那么强大。

两位消息人士称，习近平提名张又侠出任中央军委副主席遭到了前任领导人江泽民和胡锦涛的否决。张又侠最终当选中央军委委员，兼任总装备部部长。

这位消息人士称，习近平原本计划提升何毅亭为中央政策研究室主任，但也未能成功。何毅亭最终出任中央党校常务副校长。在江泽民和胡锦涛执政时代担任中央政策研究室主任的王沪宁继续留任。

“江泽民和胡锦涛在重大政治和经济决策中有否决权和话语权，”一位退休的政策研究人士称。

习近平在解决一些政治和社会难题上举步维艰，包括地区紧张局势、贫富差距、腐败和环境恶化等，这可能影响到社会稳定。

习近平未来的改革和政策计划将会在11月9-12日召开的中共十八届三中全会上见分晓。

传统上，三中全会是中国最高领导人敲定任期内政策蓝图的时机。由于是闭门会议，党内高层和各界人士可以坦诚地表达意见，而不影响团结局面。

但是，即使没有党内保守派的反对，习近平在推进政治改革问题上也会异常小心。党内长期认为，过快放松对执政权力的控制，可能导致国家的解体，就像戈尔巴乔夫领导的前苏联。

一位昔日的红卫兵表示，习近平私下里对苏联的解体感到痛心，表示“不会掘党的坟”。

“他不会成戈尔巴乔夫，”这位老红卫兵说，后者与习近平类似，也是出身高干家庭。

尽管如此，废除劳教制度是符合习近平的意愿的改革。

习近平的弟弟习远平曾撰文称，当他们的父亲习仲勋被审查、关押长达十六年后才与家人团圆时，没能认出自己的儿子，问：“你是近平还是(弟弟)远平？”全家都哭了。此事令习近平大为震动。

“习近平不是左派，”一位出身中国军方及领导层高干家庭的消息人士称。“一些看似退步的行为是表演，演给保守派看的，以换取他们的支持。”

消息人士们说，“习近平不是右派，也不是极左派，而是实用主义者。”

政治评论人士吴稼祥谈到鹰派和鸽派时称：“他不会只代表单纯的一派。”

“习近平是在寻求最大公约数，”吴稼祥表示。

即使是很熟悉习近平的人士在他未来10年的执政方式上的看法也难达成统一。

“习近平是个孝子，他不会背叛他的父亲，”女商人安吉拉·孙说，她的父母从上世纪30年代就与习家熟识。

“他的家庭是民主的。孩子们可以对父母自由表达自己的想法，”安吉拉·孙表示，她深信习近平在巩固权力后将会推动真正的政治改革。

其他人则表示，即使真出现这一局面，习近平在政治改革道路上也不会走得太远。

那位曾是红卫兵的高干子弟说：“红旗不能倒。”

“红旗可以有不同程度的红色，但江山变色就不是改革了，那是革命。”

现在，习近平对政治改革话题讳莫如深。

“习近平是现实主义者，”一位与领导层关系密切的消息人士称。“只有风险可控情况下，他才会冒险。”（完）