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时事要闻 | 2012年 10月 24日 星期三 17:18 BJT

刘奇葆将接任中宣部部长--消息人士

路透北京10月24日电（记者 林洸耀/白宾）---两名消息人士称，四川省委书记刘奇葆有望接任中宣部部长。尽管刘奇葆精通媒体，但不大可能大幅放松管制。

消息人士称，中共十八大期间刘奇葆将被任命为中宣部部长。十八大将於11月8日召开，习近平料成为中国第五代领导人。

中共中央政治局七人常委名单将在十八大一中全会上公布。十八大会议还将敲定一批新的官员，包括省级党委书记和某些部长人选。

“刘奇葆很可能将出任中宣部部长，除非最後时刻出现变动，”一位要求匿名的消息人士告诉路透。另外一名消息人士亦确认刘奇葆是中宣部部长的最可能人选。

刘奇葆现年59岁，2007年至今任四川省委书记。2008年汶川地震後的重建为刘奇葆赢得赞扬。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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