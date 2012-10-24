刘奇葆将接任中宣部部长--消息人士

中共中央政治局七人常委名单将在十八大一中全会上公布。十八大会议还将敲定一批新的官员，包括省级党委书记和某些部长人选。

“刘奇葆很可能将出任中宣部部长，除非最後时刻出现变动，”一位要求匿名的消息人士告诉路透。另外一名消息人士亦确认刘奇葆是中宣部部长的最可能人选。