刘奇葆将接任中宣部部长--消息人士

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京10月24日电（记者 林洸耀/白宾）---两名消息人士称，四川省委书记刘奇葆有望接任中宣部部长。尽管刘奇葆精通媒体，但不大可能大幅放松管制。
消息人士称，中共十八大期间刘奇葆将被任命为中宣部部长。十八大将於11月8日召开，习近平料成为中国第五代领导人。
中共中央政治局七人常委名单将在十八大一中全会上公布。十八大会议还将敲定一批新的官员，包括省级党委书记和某些部长人选。
“刘奇葆很可能将出任中宣部部长，除非最後时刻出现变动，”一位要求匿名的消息人士告诉路透。另外一名消息人士亦确认刘奇葆是中宣部部长的最可能人选。
刘奇葆现年59岁，2007年至今任四川省委书记。2008年汶川地震後的重建为刘奇葆赢得赞扬。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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