专家称中国必须改革以避免危机

路透北京10月8日电（记者 Chris Buckley）---接近中国政府的专家称，若下一届政府不推进改革，中国可能面临经济困境、社会动荡加剧、甚至爆发社会危机等风险。

这些言论语气迫切，在共产党内以及公开场合均传递开来，反映出对於中国下一届政府工作方向的内部辩论。

“中国经济增长模式本身潜伏着危机，”国家战略与改革研究组在其网站上的一篇文章中称。

“未来十年也许是主动改革的最後时机。我们应当珍惜这最後的机会。”

“中国面临‘惊险一跳’，这是无论如何不能躲过或回避的，”该文章称。该研究组成员包括学者、企业高管、政府政策顾问以及官员。

中国共产党十八大将於下月召开，外界普遍认为习近平很可能接替胡锦涛成为下一届国家主席。

当前中国经济增幅可能滑向至少13年来最慢，而腐败、征地以及社保问题引发的社会压力，导致一些群体性事件爆发。

知名经济学家吴敬琏近日接受《财经》杂志采访时也指出，“中国经济社会矛盾几乎到了临界点。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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