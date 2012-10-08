专家称中国必须改革以避免危机

中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%（更新版）
路透北京2月19日 - 中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。
路透北京10月8日电（记者 Chris Buckley）---接近中国政府的专家称，若下一届政府不推进改革，中国可能面临经济困境、社会动荡加剧、甚至爆发社会危机等风险。
这些言论语气迫切，在共产党内以及公开场合均传递开来，反映出对於中国下一届政府工作方向的内部辩论。
“中国经济增长模式本身潜伏着危机，”国家战略与改革研究组在其网站上的一篇文章中称。
“未来十年也许是主动改革的最後时机。我们应当珍惜这最後的机会。”
“中国面临‘惊险一跳’，这是无论如何不能躲过或回避的，”该文章称。该研究组成员包括学者、企业高管、政府政策顾问以及官员。
中国共产党十八大将於下月召开，外界普遍认为习近平很可能接替胡锦涛成为下一届国家主席。
当前中国经济增幅可能滑向至少13年来最慢，而腐败、征地以及社保问题引发的社会压力，导致一些群体性事件爆发。
知名经济学家吴敬琏近日接受《财经》杂志采访时也指出，“中国经济社会矛盾几乎到了临界点。”（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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