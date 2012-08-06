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时事要闻 | 2012年 8月 6日 星期一 09:24 BJT

英外交官将出席谷开来案庭审

路透伦敦8月4日电---英国外交部周六称，英国外交官将获准出席谷开来涉嫌谋杀英国商人尼尔·伍德一案的庭审。

英外交部发言人称：“我可以证实，我们（英国外交官）将出席庭审。”

外交消息人士称，中国允许英国外交官出席如此敏感的庭审并不常见，特别是此案中并无英国公民受审。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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