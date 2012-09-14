法院官员称王立军案下周二开庭审理

法国总统候选人菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀” 誓言参选到底（更新版）
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透北京9月14日电---一名法院官员周五称，前重庆市公安局局长王立军一案，将於下周二在成都开庭审理。
今年2月，王立军进入美国驻成都总领事馆，滞留超过24小时。事发前几日，重庆市委决定王立军不再兼任公安局局长。
中国官方媒体报导称，王立军涉嫌徇私枉法、叛逃、滥用职权和受贿犯罪。起诉书指控其明知薄谷开来有杀害尼尔·伍德重大嫌疑，却违背职责、徇私枉法。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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