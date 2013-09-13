王岐山：中国反腐运动背后的斗士

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月13日（记者 John Ruwitch） - 中国大刀阔斧反腐败的背后站着一位斗士，他就是王岐山。据说他担任北京市长期间，有次驾车外出，收费师傅执意不肯收取停车费，他很快便让工作人员去把停车费补交上。

去年11月习近平当选中共中央总书记后，发起了反腐运动，迄今已有八名高官受调查或落马，其中包括中央委员和中央候补委员共三人。而当前中石油 多名高层遭调查，看来是多年来针对国企的最大宗反腐调查。

65岁的王岐山现任中共中央政治局常委和中央纪律检查委员会书记，表面看在政治局常委排名第六，但布鲁金斯研究所研究员、研究中国政治的专家李成（音译）称，王岐山的权力其实远不止如此。

“可以说，王岐山的权力仅排在习近平之后，”他说。

外界对王岐山了解甚少。他学历史出身，后来转型成为一名经济学家。他行事低调，与其他中国领导人一样，出席公众场合或讲话通常都事先准备讲稿，很少接受采访。

但观察人士称，在中国的反腐运动以及反对官员铺张浪费方面，都可以看到王岐山的手笔。

中国人民大学教授张鸣称，王岐山在其中唱主角。

据直接了解情况的一名消息人士称，王岐山提出了取消“刑不上常委”的不成文规定。

与领导层有联系或直接了解情况的消息人士告诉路透，今年早些时候政治局常委会通过了这项重大提议。

王岐山担任中纪委书记后，对纪委进行了机构重组，增设两个纪检监察室，专家认为这旨在增强对地方腐败案件的查办力度。

习近平主持通过了“八项规定”，重点是改进工作作风、密切联系群众。

布鲁金斯研究所的李成称，这些规定始自纪委。

他说：“他（王岐山）和习近平合作得非常、非常好。”

有人对当局当初让王岐山离开经济决策岗位的决定有所质疑，王岐山曾被视作接任总理职务的黑马人选。

而现在看来，让昔日的“救火队长”王岐山出任反腐先锋，可能确实是个明智的决定。

王岐山反腐之路任重道远，腐败问题遍及中国政府的各个层面，“透明国际”去年公布的腐败指数排名中，中国排名第80。排名越靠前，则意味着政府部门越清廉。

反腐过程中，也并非一切都完全照着设想走。据上周中国官方媒体报道，浙江温州工投集团干部于其一在“双规”期间死亡，六名办案人员被控涉嫌故意伤害罪，检方称六人将其反复闷水致死。

消息人士称，王岐山的风格雷厉风行。在听官员汇报时，他习惯要求官员不准念稿，并且常常向官员提问。

“他没时间听废话，要求直接回答问题，”一位与领导层有关系的消息人士对路透说。

中纪委今年1月召开了首次新闻发布会，并于9月初正式开通中央纪委监察部官方网站。

香港大学研究中国腐败问题的专家朱江南称，这其中一些主意可能来自王岐山。

王岐山享有谦逊正直的美誉，他是已故国务院副总理姚依林的女婿。(完)