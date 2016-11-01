调查：中国11月资金利率有续涨压力 债市预期仍显乐观

作者 徐永

路透上海11月1日 - 2016年第11期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行11月维持基准利率和准备金率不变。中国经济运行稳中向好，供给侧改革及结构调整取得积极进展，然资产泡沫和经济金融风险不容忽视，中国央行货币政策年内料继续保持中性稳健，降息降准概率不高。

全球央行货币政策继续分化，美国三季度经济超预期，12月加息再次得到支撑，但美国总统大选的不确定性影响仍需关注；欧洲央行将在12月做出决定，是否将明年3月到期的购债计划继续延长，决策者仍在通胀下滑及刺激政策副作用之间权衡，但料延长概率极高；日本央行11月维持了现有的货币政策不变，但将实现2%通胀目标的时间框架延迟。

回顾10月中国债市，国庆节后资金利率逐步走高，但利率债和信用债至中旬期间收益率仍是整体向下，信用利差收窄，形成资金面和债券收益率的背离；不过之后MLF到期未续、表外理财纳入MPA广义信贷测算、汇率贬值等消息打击市场情绪，债市下旬出现连续调整，10年国债和国开债收益率均较底部上涨10BP左右，回到9月末的收益率水平。

信用债也出现调整，短端调整的幅度大于长端，1年期AA和AAA评级的中短期票据收益率较10月的底部上涨接近20个BP，5年期AA和AAA的收益率则是上涨10个BP左右。

展望11月债券市场，经济数据较好，叠加年末调整压力，参与机构看空情绪有所累积，资金利率继续预期走高，不过对债市仍相对冷静，惟国债七年期及以下关键期限品种，因10月下旬的调整幅度较10年期及以上品种更小，市场预期11月会有继续调整压力。

国开债10年期及以下关键期限品种，10月中旬前的收益率变动不大，收益率下行主要为15及20年等超长期期限，10月下旬调整后，关键期限的收益率都超过了10月初的收益率水平，11月参与机构普遍预期收益率会有所下降。

信用债短端因为10月末最后几天快速调整，收益率上行较多，11月参与机构预期收益率总体将有所回落；中长端期限品种方面，低评级仍比高评级谨慎；债市当前分歧较大，面对不利因素，市场总体较为冷静，但也需重视调整风险。

调查结果显示，几乎所有参与机构认为，未来三个月中国央行都不会降息。

另外，所有参与机构预期11月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在现有水平；未来三个月的降准概率仅一成左右。

11月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.2369%、2.4608%和2.8467%，分别较10月全月实际均值上涨3个基点(bp)、2个bp和4个bp，10月资金利率上涨较多，机构对未来资金利率继续不乐观。

展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，11月末预测均值较10月底实际值变化幅度在-11到4BP之间，除10月下旬调整幅度较小的部分国债品种预期会出现调整外，其它品种收益率仍预期会较10月末出现回落，特别是前期调整幅度较大的短端信用债品种。

参与机构预期中国11月末10年期国债收益率估值为2.73%，较上月末下降2个bp；预期10月居民消费价格指数（CPI）预期同比上涨2%；预期中国11月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.7838元。

2016年第11期展望调查共有77家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等20家；险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)