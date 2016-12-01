调查：中国12月资金面需谨慎 但债市大跌后仍有机会

作者 徐永

路透上海12月1日 - 2016年第12期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行12月维持基准利率和准备金率不变。中国经济运行在合理区间，经济复苏基础虽尚未牢固，但迹象趋向乐观；中国财政和货币政策保持稳健方向，年内财政政策还有发力空间，货币政策宽松预期在金融风险控制基调下，则仍呈现结构化特征。

主要发达经济体的数据呈现利好，美国三季度GDP强劲增长，12月加息已是大概率；欧洲央行即将决定是否延长明年3月到期的1.74万亿欧元购债计划，不过市场已经完全消化了延长预期；日本央行继续推行收益率曲线控制，将10年国债收益率控制在零水准附近，企图降低美债收益率上升等对日本市场的影响。

中国债市11月经历了较大幅度的调整，10年国债收益率上涨超过20个BP，信用债收益率也普遍有几十个BP的上升，较为紧张的资金面、走升的通胀数据、汇率贬值以及国际市场等成为市场调整的推动因素，金融市场去杠杆情绪则放大了市场调整的影响。

展望12月，市场对年末的资金利率继续不太乐观，但对债市收益率继续上行的预期有所好转，房地产限购政策的影响、年末年初配置行情的启动，美国加息因素等消退后，预期12月中国债市较有可能呈现收益率先上行再回落的走势，债市谨慎乐观。

调查结果显示，几乎所有参与机构认为，未来三个月中国央行都不会降息。

另外，所有参与机构预期12月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在现有水平；未来三个月的降准概率仅一成左右。

12月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.3066%、2.5677%和2.9938%，分别较11月全月实际均值上涨6个基点(bp)、11个bp和7个bp，近期资金利率上涨较多，年末资金面仍应该保持一定谨慎。

展望结果显示，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，12月末预测均值较11月底实际值变化幅度在-28到-1bp之间，10月底以来债市出现了较大幅度的调整，12月无论利率债和信用债，市场预期收益率仍有下行机会，可能呈现先上后下的局面。

参与机构预期中国12月末10年期国债收益率估值为2.93%，较上月末下降2个bp；预期11月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%；中国12月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.9300元。

2016年第12期展望调查共有77家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等20家；险资类参与机构有人寿资产等12家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)