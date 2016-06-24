中国央行：53.1%企业家认为经济偏冷 21.2%银行家料三季度货币政策趋松

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月24日 - 中国央行周五公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为49%，较上季提高5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至24.1%，其中53.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，45.7%认为“正常”。
央行网站刊登问卷调查报告并称，二季度银行家的货币政策感受指数为58.3%，有21%的银行家认为货币政策“偏松”，74.7%认为“适度”；对于下季度，21.2%的银行家预期“趋松”。
对银行家的问卷调查还显示，二季度贷款总体需求指数为56.7%，较上季下降6个百分点；其中，大、中、小微型企业贷款需求指数分别为51.3%、52.9%和57.2%，较上季分别下降4.2个、3.7个和2.9个百分点。
央行对城镇储户的问卷调查结果显示，53.4%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高2.6个百分点，43.4%的居民认为“可以接受”；而对于下季度房价，21.1%的居民预期“上涨”，51.8%预期“基本不变”。
而未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为15.1%，较上季提高1.5个百分点。
倾向于“更多储蓄”的居民占43.9%，较上季回落0.2个百分点；倾向于“更多消费”的居民占21.2%，较上季提高1 个百分点。（完）
欲览详情，请点击中国央行网站链接 www.pbc.gov.cn
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。