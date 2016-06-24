中国央行：53.1%企业家认为经济偏冷 21.2%银行家料三季度货币政策趋松

路透北京6月24日 - 中国央行周五公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为49%，较上季提高5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至24.1%，其中53.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，45.7%认为“正常”。

央行网站刊登问卷调查报告并称，二季度银行家的货币政策感受指数为58.3%，有21%的银行家认为货币政策“偏松”，74.7%认为“适度”；对于下季度，21.2%的银行家预期“趋松”。

对银行家的问卷调查还显示，二季度贷款总体需求指数为56.7%，较上季下降6个百分点；其中，大、中、小微型企业贷款需求指数分别为51.3%、52.9%和57.2%，较上季分别下降4.2个、3.7个和2.9个百分点。

央行对城镇储户的问卷调查结果显示，53.4%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高2.6个百分点，43.4%的居民认为“可以接受”；而对于下季度房价，21.1%的居民预期“上涨”，51.8%预期“基本不变”。

而未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为15.1%，较上季提高1.5个百分点。

倾向于“更多储蓄”的居民占43.9%，较上季回落0.2个百分点；倾向于“更多消费”的居民占21.2%，较上季提高1 个百分点。（完）

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