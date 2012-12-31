中国74个城市将按空气质量新标准发布PM2.5等数据

路透北京12月30日 - 新华社周日报导称，从2013年1月1日起，中国74个城市将按空气质量新标准开展监测并实时发布PM2.5等六项基本项目的实时监测数据和空气质量指数（AQI）指数等信息。

中国多个城市污染严重且经常出现雾霾天气，引发民众的强烈抱怨。

根据北京大学和绿色和平组织的一份研究，空气中的颗粒污染物今年已致北京、上海、广州和西安等地约8,600人过早死亡，经济损失达10亿美元。

新华称，据环保部介绍，本次实施空气质量新标准的74个城市发布的空气质量信息包括二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、臭氧、一氧化碳和细颗粒物等六项基本项目每小时的实时监测数据和空气质量指数。

这些数据将由496个国家环境空气监测网监测点位收集。

北京是全国率先公布PM2.5监测数据的城市，其他城市之后也陆续公布该监测数据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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