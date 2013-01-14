中国媒体呼吁政府采取措施治理空气污染

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京1月14日（记者 Terril Yue Jones） - 面对连日来多地出现的雾霾天气，中国媒体周一呼吁政府采取紧急措施治理空气污染，甚至还有媒体呼吁政府重新思考中国发展的思路。
本周末，北京PM2.5指数达到755，远远超过危险水平。数值为300就意味着对人体有害，世界卫生组织（WHO）建议该指数不超过20为正常水平。
“如何走出这令人窒息的污染围城？”《人民日报》发表头版评论发问道。
“延绵不散的雾霾遮蔽了视线，却让我们格外清晰地看到环境污染治理的紧迫感。”
《环球时报》称，污浊的空气令人震惊，引发公众呼吁中国的发展模式不应一心只关注经济增长。
报导指出，北方平原多数地区都被厚重的雾霾笼罩。
《人民日报》称，周末多个城市空气污染指数纷纷“爆表”，74个重点监测城市近半数严重污染。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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