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时事要闻 | 2013年 1月 14日 星期一 18:48 BJT

中国媒体呼吁政府采取措施治理空气污染

路透北京1月14日（记者 Terril Yue Jones） - 面对连日来多地出现的雾霾天气，中国媒体周一呼吁政府采取紧急措施治理空气污染，甚至还有媒体呼吁政府重新思考中国发展的思路。

本周末，北京PM2.5指数达到755，远远超过危险水平。数值为300就意味着对人体有害，世界卫生组织（WHO）建议该指数不超过20为正常水平。

“如何走出这令人窒息的污染围城？”《人民日报》发表头版评论发问道。

“延绵不散的雾霾遮蔽了视线，却让我们格外清晰地看到环境污染治理的紧迫感。”

《环球时报》称，污浊的空气令人震惊，引发公众呼吁中国的发展模式不应一心只关注经济增长。

报导指出，北方平原多数地区都被厚重的雾霾笼罩。

《人民日报》称，周末多个城市空气污染指数纷纷“爆表”，74个重点监测城市近半数严重污染。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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