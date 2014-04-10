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气候环境 | 2014年 4月 10日 星期四 17:19 BJT

北京在APEC会议前或参照“奥运模式”治霾

路透北京4月10日 -《中国日报》周四报道称，针对今年11月在北京举行的亚太经合组织(APEC会议)，中国或许会参照“奥运模式”和周边省市一起做好大气污染联防联控。

在AEEC会议期间，北京将采取部分机动车限行、限制排放、关停部分企业和建设项目等措施。

该计划让人联想到2008年北京奥运会举办前为控制北京的长期污染所采取的紧急措施。

《中国日报》援引北京市环保局副局长庄志东的说法报道称，APEC会议期间，北京将和天津、河北等周边省市一起做好大气污染联防联控。

庄志东表示，今年在区域联动执法上，对区域空气质量影响明显的秸秆露天焚烧、燃煤电厂与重点工业企业等，将优先开展区域联动执法、同步执法行动，对违法行为形成区域性的高压打击态势。

但《中国日报》援引环保部一名官员的话报道称，这些治理污染的措施或许不会像奥运会期间那样有效，因秋天的气候条件不利于雾霾消散。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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