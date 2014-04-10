北京在APEC会议前或参照“奥运模式”治霾

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京4月10日 -《中国日报》周四报道称，针对今年11月在北京举行的亚太经合组织(APEC会议)，中国或许会参照“奥运模式”和周边省市一起做好大气污染联防联控。
在AEEC会议期间，北京将采取部分机动车限行、限制排放、关停部分企业和建设项目等措施。
该计划让人联想到2008年北京奥运会举办前为控制北京的长期污染所采取的紧急措施。
《中国日报》援引北京市环保局副局长庄志东的说法报道称，APEC会议期间，北京将和天津、河北等周边省市一起做好大气污染联防联控。
庄志东表示，今年在区域联动执法上，对区域空气质量影响明显的秸秆露天焚烧、燃煤电厂与重点工业企业等，将优先开展区域联动执法、同步执法行动，对违法行为形成区域性的高压打击态势。
但《中国日报》援引环保部一名官员的话报道称，这些治理污染的措施或许不会像奥运会期间那样有效，因秋天的气候条件不利于雾霾消散。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。