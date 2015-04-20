“污染地图”施压中国工厂减少污染

路透英国牛津4月17日 - 当环保人士马军开始寻求解决中国工业的污染问题时，这似乎是个不可能完成的任务。

将污染工厂告上法庭是很困难的。工厂老板们能量大，且规避环保法规比起遵守法规的动机更强烈。

但污染问题恶化，引起公众愤怒，中国政府对此感到担忧，并已经开始从工厂采集实时排放数据。当马军请求让政府公布污染数据时，官员们同意了，给了马军制作移动应用(App)所需的材料。

马军在斯科尔世界企业家精神论坛(Skoll World Forum on Entrepreneurship)上称，对政府答应（公布污染数据）非常惊讶。马军在论坛上获得了125万美元的奖金。

马军称，这明显表明了(中国)中央政府解决环境问题的政治意愿。

马军的公众环境研究中心(IPE)利用这些污染数据，开发了一款手机应用程序--“污染地图”，允许用户每小时查看家附近的工厂或者发电厂是否正在违反排污标准。

中国已有三百万人次下载了“污染地图”。

违规行为会在地图上以红色圆形图案显示，用户可以通过社交媒体，譬如当地环保部门在新浪微博的账号进行举报。

马军称，过去每年都交罚款的工厂现在因此面临着新的压力。

IPE也让苹果、Gap和优衣库等从违规工厂采购产品的跨国公司注意到工厂的违规情况。马军称，在与第一批29家企业联系后的一个月内，有28家企业同意采取行动。

马军称，一开始(工厂)持抗拒态度。

但随着越来越多的跨国企业向违规工厂发出警告，合同可能不保的违规工厂态度发生了改变。

马军称，这些违规工厂决定是时候解决污染问题了。(完)