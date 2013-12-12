中国要求飞北京航班机长具备二类盲降资格

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网提供)
路透北京12月12日 - 《中国日报》周四报导称，民航局要求全国旅客吞吐量排名前十位的机场至首都机场航班的机长必须具备二类盲降运行资格，以减少因污染天气导致的航班延误。
报导援引民航管理部门称，上述要求将在明年1月1日开始执行。二类盲降的降落标准是能见度400米、云比高30米。
一位未具名的民航官员称，这是民航局系统近期采取的一系列举措之一，目的是提高航班正点率。
中国虽然大举投资建设新机场，使用西方生产的先进飞机，但却一直饱受航班延误顽疾困扰，部分原因是中国经常出现恶劣天气，部分则与军方严控大部分领空有关。
机场及航空公司工作人员与乘客因航班延误发生冲突、事件处理方式不当等问题常见报端，政府已要求机场和航空公司解决该问题。
近几年，由于出现雾霾天气，航班延误问题日趋严重，特别是北京和上海等地。
《中国日报》援引中国民航大学教授欧阳杰的话称，考虑到近期的雾霾天气给华东地区空中交通带来的众多问题，当局似乎有必要要求飞行员提高在低能见度降落的技能。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。