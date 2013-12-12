中国要求飞北京航班机长具备二类盲降资格

(本文由路透中文网提供)

路透北京12月12日 - 《中国日报》周四报导称，民航局要求全国旅客吞吐量排名前十位的机场至首都机场航班的机长必须具备二类盲降运行资格，以减少因污染天气导致的航班延误。

报导援引民航管理部门称，上述要求将在明年1月1日开始执行。二类盲降的降落标准是能见度400米、云比高30米。

一位未具名的民航官员称，这是民航局系统近期采取的一系列举措之一，目的是提高航班正点率。

中国虽然大举投资建设新机场，使用西方生产的先进飞机，但却一直饱受航班延误顽疾困扰，部分原因是中国经常出现恶劣天气，部分则与军方严控大部分领空有关。

机场及航空公司工作人员与乘客因航班延误发生冲突、事件处理方式不当等问题常见报端，政府已要求机场和航空公司解决该问题。

近几年，由于出现雾霾天气，航班延误问题日趋严重，特别是北京和上海等地。

《中国日报》援引中国民航大学教授欧阳杰的话称，考虑到近期的雾霾天气给华东地区空中交通带来的众多问题，当局似乎有必要要求飞行员提高在低能见度降落的技能。（完）