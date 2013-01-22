北京治理污染新措施未获积极反响

路透北京1月22日 - 北京市代市长王安顺周二在北京第十四届市人大一次会议上公布了北京治理污染的新举措，但从网上的反应来看，新计划未获积极反响。

本月早些时候北京的空气污染达到了创记录的程度，污染指数较推荐安全水平高出30-45倍，北京笼罩在一片雾霾中，致使航班停飞，北京居民无法进行户外活动。空气污染问题已引起公众的普遍不满。

王安顺在会议上表示，北京今年将淘汰18万辆老旧机动车，并控制新车销售的“过度”增长。

他并表示，城区中将完成4.4万户平房居民的采暖清洁能源改造，实现中心城区“无煤化”。

王安顺在讲话中称，“加快建设蓝天、绿地、水净的美丽城市。”

但是，新浪微博上的评论表明，王安顺要想使人们相信政府终于将认真解决污染问题，还有很艰巨的工作要做。

“这些计划不过是做梦罢了，”一位网友写道。

还有人写道，对于每年都有约25万辆新车上路的北京来说，淘汰老旧机动车不会带来太大变化。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。