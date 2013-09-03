北京出台清洁空气行动计划 向PM2.5宣战

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京9月2日 - 北京市周一出台治理污染的新举措，包括控制小客车新增数量以及调整退出1,200家不符合首都功能定位的污染企业等。
从关闭污染工厂到大规模修地铁，北京市尝试各种办法来治理大气污染，但收效甚微。
新出台的这些举措是旨在将首都北京空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降25%以上目标的一部分。
北京市环保局在网站发布公告称，“向PM2.5宣战”，市政府出台2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解。
“（北京市将）举全市之力推进空气质量改善。”
新华社报道称，根据新出台的措施，北京市将制定更为严格的小客车新增数量控制措施，到2017年底将全市机动车保有量控制在600万辆以内。截至7月底，北京机动车保有量为535万辆。
北京市还准备通过推动新能源汽车和清洁能源车应用规模以及引导降低机动车使用强度等措施，力争机动车使用汽柴油总量2017年比2012年降低5%。
按照计划，2013年底前，北京将研究完善并出台小客车分区域、分时段限行政策。
其他措施还包括到2016年调整退出1,200家污染企业等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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