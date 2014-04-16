北京PM2.5约三成来自外地输入

路透北京4月16日 - 《中国环境报》援引北京市环保局报道称，北京大气中的PM2.5有大约三分之一来自外地输入。

根据报道，北京市环保局局长陈添称，北京全年PM2.5来源中，区域传输约占28%至36%，本地污染排放占64%-72%。而在本地来源中，机动车排放占31.1%，燃煤占22.4%，工业生产占18.1%。

中国经济数十年不受抑制的增长，对环境造成严重污染，北京经常雾霾锁城，已经成为污染危机的标志之一。

环境污染问题引起公众不满，中国政府已经宣布要向污染开战。

工业活动集中的京津冀地区已被中央政府确立为治污的前沿阵地之一，该地区面临减少煤炭消费和工业产能的压力。

北京市环境保护科学研究院副院长王军玲上月称，周边污染传输是北京大气污染问题的成因之一。人口、经济总量及能源消耗不断增长，也是北京大气质量恶化的原因。（完）

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