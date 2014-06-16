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气候环境 | 2014年 6月 16日 星期一 11:03 BJT

1-5月北京市大气污染信访事项同比增124.2%

路透北京6月14日 - 北京市环保局表示，2014年前五个月，北京市收到的大气污染投诉事项增加一倍。

北京市环保局周五晚间公布，今年1-5月份，全市环保系统共受理环境信访事项15,518件，其中涉及大气污染方面12,599件，占信访总量的72.6%，同比增加124.2%。

今年3月，中国国务院总理李克强提出要"向污染宣战"，北京市处于“跟污染作战”的前线。

北京市环保局在另一项通报公告中称，在6月的环境执法周期间，环保部门拟立案处罚环境违法单位114家，处罚金额约245万元。（完）

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