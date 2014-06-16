1-5月北京市大气污染信访事项同比增124.2%

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京6月14日 - 北京市环保局表示，2014年前五个月，北京市收到的大气污染投诉事项增加一倍。
北京市环保局周五晚间公布，今年1-5月份，全市环保系统共受理环境信访事项15,518件，其中涉及大气污染方面12,599件，占信访总量的72.6%，同比增加124.2%。
今年3月，中国国务院总理李克强提出要"向污染宣战"，北京市处于“跟污染作战”的前线。
北京市环保局在另一项通报公告中称，在6月的环境执法周期间，环保部门拟立案处罚环境违法单位114家，处罚金额约245万元。（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。