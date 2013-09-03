北京出台清洁空气行动计划 向PM2.5宣战

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月2日 - 北京市周一出台治理污染的新举措，包括控制小客车新增数量以及调整退出1,200家不符合首都功能定位的污染企业等。
从关闭污染工厂到大规模修地铁，北京市尝试各种办法来治理大气污染，但收效甚微。
新出台的这些举措是旨在将首都北京空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降25%以上目标的一部分。
北京市环保局在网站发布公告称，“向PM2.5宣战”，市政府出台2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解。
“（北京市将）举全市之力推进空气质量改善。”
新华社报道称，根据新出台的措施，北京市将制定更为严格的小客车新增数量控制措施，到2017年底将全市机动车保有量控制在600万辆以内。截至7月底，北京机动车保有量为535万辆。
北京市还准备通过推动新能源汽车和清洁能源车应用规模以及引导降低机动车使用强度等措施，力争机动车使用汽柴油总量2017年比2012年降低5%。
按照计划，2013年底前，北京将研究完善并出台小客车分区域、分时段限行政策。
其他措施还包括到2016年调整退出1,200家污染企业等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。