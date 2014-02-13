北京污染接近不适宜人类居住程度--报告

路透上海2月13日 - 中国一份官方报告显示，北京的严重污染使其几乎不适宜人类居住。

环境污染是中国领导人日益关切的问题。富裕的城市居民反对不惜一切代价的经济发展模式，因后者已经给全国大部地区的空气、水和土地造成污染。

官方媒体周四报道称，中国社会科学文献出版社和上海社科院共同发布了《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2014）》。蓝皮书指出，在全球40个国际城市排名中，北京的生态指数排名倒数第二。

雾霾天气曾造成中国多个城市一度陷于瘫痪，令航班延误，学校停课。

蓝皮书指出，北京每周至少出现一次严重污染。北京市环保局的数据显示，2013年北京不达标的总天数为189天。

中国的污染记录不完整，但中国政府周三表示，将成立一个规模为100亿元的基金，治理空气污染，并奖励那些采取清洁行动的企业。

中国政府承诺投入逾3万亿元治理污染。这将为那些能够帮助提高能源效率、降低排放的企业造就一个持续增长的市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。