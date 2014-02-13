北京污染接近不适宜人类居住程度--报告

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海2月13日 - 中国一份官方报告显示，北京的严重污染使其几乎不适宜人类居住。
环境污染是中国领导人日益关切的问题。富裕的城市居民反对不惜一切代价的经济发展模式，因后者已经给全国大部地区的空气、水和土地造成污染。
官方媒体周四报导称， 中国社会科学文献出版社和上海社科院共同发布了《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2014）》。蓝皮书指出，在全球40个国际城市排名中，北京的生态指数排名倒数第二。
雾霾天气曾造成中国多个城市一度陷于瘫痪，令航班延误，学校停课。
蓝皮书指出，北京每周至少出现一次严重污染。北京市环保局的数据显示，2013年北京不达标的总天数为189天。
中国的污染记录不完整，但中国政府周三表示，将成立一个规模为100亿元的基金，治理空气污染，并奖励那些采取清洁行动的企业。
中国政府承诺投入逾3万亿元治理污染。这将为那些能够帮助提高能源效率、降低排放的企业造就一个持续增长的市场。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)